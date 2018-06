Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul de parcuri industriale VGP, controlat de familia milionarului belgian Jan Van Geet, a achiziționat luna trecuta un teren de 23 de hectare in Brașov pentru a construi al treilea sau proiect din Romania, potrivit companiei Dunwell, intermediarul tranzacției.

- Nu mai puțin de 4 parlamentari au plecat de la PSD la PRO Romania, iar ”campania de transferuri” se pare ca e abia la inceput. Cel puțin alți 17 parlamentari social-democrați, 6 senatori și 11 deputați, ar urma sa-și anunțe plecarea la formațiunea lui Victor Ponta, informeaza site-ul stiripesurse.ro,…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape 2 milioane de euro, iar tranzactia, realizata prin intermediul platformei DealShaker, a vizat un teren din Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte.

- Grupul britanic Vodafone a confirmat vineri, 2 februarie, ca este intr-o faza initiala a discutiilor cu grupul american Liberty Global, patronul UPC Romania, privind posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana. Anuntul Vodafone a venit dupa ce Financial Times…

- Probleme mari pe DN10, dupa ce mai multe alunecari de teren s-au reactivat in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada si au antrenat si portiuni din drumul care face legatura dintre judetul Buzau si Brasov. Situatia este atat de grava incat, daca nu vor fi luate masuri urgente pentru refacerea…

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, prima firma prin care grupul Hagag iese de pe piata israeliana, a anuntat ca are in plan investitii de 50 mil. euro in achizitii si dezvoltare de noi proprietati in Romania in 2018, dupa ce a investit in ultimii doi ani peste 20 mil. euro pe piata imobiliara…