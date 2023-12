Stiri pe aceeasi tema

- „Respinge propunerea D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Brasov relativ la inculpatii Donca Oncioiu Calin si Buzatu Ileana-Oana. baza art 242 al 2 C.pr.pen dispune inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatilor : Donca Oncioiu Calin si Buzatu Ileana-Oana cu masura arestului la domiciliu pe o…

- Cadou frumos primit de sarbatori de omul de afaceri Calin Donca. Magistrații din Sibiu au decis sa il elibereze din inchisoare. Cercetarile pentru constituirea de grup infracțional organizat, delapidare și evaziune fiscala vor fi continuate, insa Donca va sta in arest la domiciliu.Magistrații Tribunalului…

- Tavi Clonda și-a facut bagajele și a plecat pentru o scurta perioada din Romania, iar in aeroport a intampinat mai multe dificultați. Gabriela Cristea nu a putut sa-l insoțeasca pe acesta in Barcelona.Tavi Clonda a fost nevoit sa plece sambata, 4 noiembrie, singur din țara, pentru ca avea un eveniment…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, ramane cu pedeapsa de 6 ani ani și 8 luni de inchisoare dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul in casație. Acțiunea fusese promovata atat de Arsene, cat și de procurorii DNA, ambele avand aceeași soluție. Decizia…

- Mircea Draghici a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție in iulie 2019 și a fost condamnat 2 ani mai tarziu, la 5 ani de inchisoare cu executare.Conform DNA, in perioada 15 februarie 2018 – 11 iunie 2018, Mircea Draghici, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor…

- Mircea Draghici a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție in iulie 2019 și a fost condamnat 2 ani mai tarziu, la 5 ani de inchisoare cu executare.Conform DNA, in perioada 15 februarie 2018 – 11 iunie 2018, Mircea Draghici, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor…

- Mita incasata de Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ii da prilejul jurnalistului de la Romania TV sa faca o succinta analiza a clasei politice autohtone. Incet-incet dinozaurii din politica fac pasul in lateral și se retrag incet din viața de partid cu, sau fara ajutorul procurorilor, spune Ciutacu.…

- Tanarul milionar brașovean Calin Donca a fost reținut pentru 24 de ore intr-un dosar de evaziune fiscala și inșelaciune cu propunerea de arestare preventiva. In urma perchezițiilor au fost confiscate trei dintre automobilele sale de lux, inclusiv Mc Laren-ul 765LT Spyder de aproape 400.000 de euro.…