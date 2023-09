Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Calin Donca a fost reținut pentru 24 de ore de DNA Brașov, suspectat ca a consituit un grup infracțional organizat care se ocupa cu evaziune fiscala și inșelaciune deosebit de grava.

- Principalul dealer din dosarul lui Vlad Pascu, ridicat in aceasta dimineata de polițiști, a spart depozitul Spitalului Floreasca, noaptea trecuta, acolo unde a desenat pe usi si a furat ser fiziologic. Tanarul s-a filmat in timp ce se afla in interiorul spitalului Floreasca, iar apoi a postat imaginile…

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…

- Procurorii DIICOT au deschis, miercuri, la Inspectoratul Scolar Mehedinti. Anchetatorii fac percheziții și la domiciliile unor profesori si inspectori, in legatura cu sesiunea de toamna a Bacalaureatului de anul trecut. Opt persoane, printre care inspectori școlari, au fost aduse la audieri, intr-un…

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…