Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul american Robert Durst a fost condamnat pentru crima cu premeditare. In varsta de 78 de ani, Durst a fost judecat pentru impușcarea mortala a unei prietene. Aceasta, potrivit procurorilor, urma sa ofere anchetatorilor detalii despre dispariția soției milionarului, scrie Digi24.ro .

- Gheorghe Ștefan "Pinalti", in varsta de 68 de ani, este fost primar la Piatra Neamț, dar și fost conducator al echipei de fotbal Ceahlaul. Afaceristul a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare, alaturi de Viorel Hrebenciuc, care a primit 3 ani de inchisoare, in dosarul Giga TV.

- Un barbat ce a fost condamnat pentru crima locuiește in condiții greu de crezut, pe malul lacului Ciric din Iași. Este vorba despre Gheorghe Marin, in varsta de 65 de ani. In anul 2004, barbatul a fost condamnat pentru instigare la crima. Criminal ascuns in padure Un barbat care a fost condamnat la…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din municipiul Suceava, judecat in stare de arest preventiv pentru infracțiunea de talharie calificata, a fost condamnat de Judecatoria Suceava la o pedeapsa de 2 ani și 4 luni de inchisoare, pedeapsa fiind suspendata condiționat, pe durata unui termen de incercare ...

- Un portughez in varsta de 76 de ani a fost condamnat luni la 22 de ani si noua luni de inchisoare pentru uciderea unui barbat de culoare, asupra caruia a tras sase gloante dupa o altercatie presarata cu comentarii rasiste, a informat presa locala, relateaza AFP. Tribunalul din Loures, o comuna…