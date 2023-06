Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova se estimeaza ca peste șase mii de oameni mor in fiecare an din cauza consumului de tutun. Potrivit ultimului studiu național, realizat in 2021, trei din zece adulți (18 – 69 ani) sau aproape 30% fumeaza activ, inclusiv 52% barbați și 7,7% femei, acești indici fiind in creștere,…

- Datele despre COVID incep sa dispara din China. Cu propria comunitate a oamenilor de știința, Beijingul practica politica pumnului in gura, iar echipele de investigație straine care inca mai incearca sa afle originea noului coronavirus sunt trimise sa caute raspunsuri in alte țari. Sunt mai bine de…

- Thales a publicat Data Threat Report 2023, raportul anual privind cele mai recente amenintari la adresa securitatii datelor, tendinte si subiecte emergente, bazat pe un sondaj realizat in randul a aproape 3.000 de profesionisti din domeniul IT si al securitatii, din 18 tari si teritorii. Raportul din…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se pregateste sa schimbe cadrul legal - un ordin de presedinte de anul trecut - pentru a introduce obligativitatea ca institutiile de credit sa-i transmita zilnic valoarea sumelor existente in conturile bancare si care pot fi platite in cadrul procedurilor…

- Rata de promovare la proba la Limba si literatura romana din cadrul simularii Bacalaureatului este in crestere cu 11 puncte procentuale fata de anul trecut, cresteri inregistrandu-se si la celelalte probe, cu exceptia celei la Limba si literatura materna, unde se observa o scadere usoara, reiese…

- Piața muncii ar putea fi perturbata in mod substanțial de Inteligența Artificiala, arata un nou raport al Goldman Sachs, care spune ca aproximativ doua treimi din locurile de munca din SUA și Europa sunt expuse unui anumit grad de automatizare, potrivit Financial Times și CNBC. Cele mai recente descoperiri…

- Datele transmise de Eurostat arata ca Romania se claseaza printre ultimele locuri in ceea ce privește nivelul de trai din Europa, și asta pentru ca, in acest moment, puterea de cumparare de la noi din țara este mai mica cu 23 de procente fața de media Uniunii Europene. Daca ne uitam, insa, la vecinii…