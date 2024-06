Stiri pe aceeasi tema

- Milionarii nu au avut niciodata o perioada mai prospera ca acum scrie Le Figaro, care scrie ca intr-un singur an a crescut cu 5,1% numarul bogaților definiți de experți ca fiind cei a caror avere, excluzand reședința principala, depașește un milion de dolari.

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma fulgerelor, furtunilor si ploilor torentiale care au lovit aceasta tara din Asia de Sud, deosebit de vulnerabila la impactul schimbarilor climatice, informeaza DPA.

- O clujeanca a ajuns la limita rabdarii din cauza apelurilor de la persoane necunoscute și a cerut ajutorul internauților pe o rețea de socializare. De cateva luni, aceasta ar fi deranjata de persoane care zic ca i-ar fi vazut numarul de telefon in diverse anunțuri pe platforma OLX și o contacteaza pentru…

- Eclipsa totala de Soare din 8 aprilie 2024 a adunat milioane de oameni sub cerul Fenomenul, vizibil pe continentul american și urmarit de europeni in imaginile live transmise de NASA, a fost imortalizat in fotografii spectaculoase.Evenimentul ceresc a fost vizibil, mai intai, pe coasta de vest a Mexicului,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, sambata, la Focsani, vorbind despre traseismul politic, ca aceia care aleg sa faca acest pas „sunt niste dezertori politici, nu sunt oameni politici”. Potrivit liderului liberalilor, impresia ca ei ar putea obtine mai mult plecand la alt partid politic este…

- Cel mai tanar primar din țara, Florin-Bogdan Proca, ales edil al Berevoeștiului la doar 24 de ani, a anunțat ca nu mai candideaza pentru un nou mandat, preferand sa se dedice familiei și sa intre pe un nou drum in cariera profesionala. Dupa 3 mandate de primar, considera ca și-a facut datoria fața de…

- Gabriela Firea, președintele Partidului Social Democrat (PSD) București, a subliniat importanța construirii unei echipe puternice bazate pe valori și credințe comune. In cadrul unei conferințe organizate pentru alegerile echipei de conducere a PSD Sector 2, Gabriela Firea a felicitat-o pe deputata Rodica…

- Trei oameni au murit in mod șocant in provincia Jiangxi din China, dupa ce au fost smulși, la propriu, de vantul puternic, din apartamentele lor amplasate la mare inalțime. Furtuna violenta a distrus ferestrele și pereții apartamentelor. Toți trei erau din același cartier de pe malul apei din sudul…