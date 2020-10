Milionar român, condamnat la 2 ani de închisoare după ce şi-a înjunghiat o angajată Omul de afaceri Mihai Tufan a fost condamnat, in prima instanta, pentru tentativa de omor. A primit 2 ani si doua luni de inchisoare pentru ca, in urma cu sase luni, a injunghiat-o, de mai multe ori in zona inimii, pe directoarea uneia dintre companiile pe care le detinea. Decizia Tribunalului București nu este definitiva, anunța Antena3. Potrivit unor surse, omul de afaceri prahovean ar fi recurs la acest gest pentru ca isi banuia angajata ca a delapidat anumite sume de bani. De la cearta la tentativa de omor a fost doar un pas. Fapta sa a fost descoperita datorita unei persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

