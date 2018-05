Stiri pe aceeasi tema

- Basarabeanul de 40 de ani banuit ca a impuscat de 6 ori un fotograf din Odessa a fost recunoscut dupa pozele pe care victima le avea cu el in telefon. Politistii i-au pus arma la tampla, dupa ce, in urma mai multor miscari bruste, au crezut ca acesta vrea sa ii impuste. Se pare ca cei doi erau in tranzit…

- Ieri, 10 aprilie, polițiștii rutieri dejeni, au reținut pentru 24 de ore un tanar de 19 ani din comuna Vad, județul Cluj, care la data de 7 aprilie, in jurul orei 19:30, a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare ale polițiștilor, iar in incercarea de a scapa de echipajul plecat in urmarirea sa…

- Soferul care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost retinut, iar politia a oferit primele imagini cu momentul in care a fost prins. Soferul a fost audiat, in noaptea de vineri spre sambata, la Sectia 2 Politie, la finalul audierilor el fiind retinut.…

- Cativa soferi au vazut cum autoturismul a taiat strada in doua, a trecut peste scuarul dintre sensuri si a ajuns pe partea cealalta, in dreptul statiei de Pompieri, unde s-a oprit. Martorii au filmat momentul, nu inainte de a da alarma. „Tinerii astia doi, dormeau dusi in masina pe…

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- UPDATE: Politistii au sanctionat Sectia Drumuri Nationale Galati care administreaza DN 25 pentru ca nu a curatat gheata. "Administratorul drumului a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei pentru neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism desi nu detinea permis de conducere. Astfel, in ziua de 12 februarie a.c., in jurul orei 05:30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control…

- Politistii din Lugoj au oprit in trafic o masina pentru un control de rutina. In urma verificarilor, oamenii legii au constata faptul ca soferul consumase droguri inainte de a urca la volan. A fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Spre suprinderea politistilor, soferul era chiar…