Cristian Adomniței a facut, la sfarșitul anului trecut, un „exit” de 700.000 de euro la centrul medical din Suceava și a cumparat acțiuni la OMV Petrom de 500.000 de euro. A mai cumparat o vila in Copou, de 300.000 de euro, pe care urmeaza sa o amenajeze, și are economii de cateva sute de mii de euro. Acum, incaseaza 700 de euro lunar ca simplu consilier al lui Gigel Știrbu (PNL), președinte de comisie in Camera Deputaților, scrie ReporterIS . Soții Adomniței au facut reintregirea familiei. Din luna noiembrie a anului trecut, Cristian Adomniței, fost ministru PNL și președinte al Consiliului…