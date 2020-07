Stiri pe aceeasi tema

- Fahim Saleh, in varsta de 33 de ani a fost ucis cu brutalitate in apartamentul sau in valoare de aproape doua milioane de dolari, transmite Mirror. Potrivit autoritatilor, sora lui a facut descoperirea macabra. Trunchiul acestuia se afla langa mai multe pungi de plastic care contineau capul lui si membrele,…

- Un barbat de 76 de ani din Galati si-a iesit din minti pentru ca partenera i-a spus ca nu o mai satisface. In nebunia lui, batranul a lovit-o in nestire cu un cutit, a taiat-o in bucati si i-a imprastiat trupul intr-un cimitir.

- O fetița de zece ani a fost ucisa intr-un mod ingrozitor la o ferma din Gunnedah, oraș din Australia. Micuța a fost gasita de autoritați cu gatul taiat. Mai mult, avea și mai multe cuvinte scrijelite pe corp.

- Desparțita de soț, un milionar englez, din cauza restricțiilor impuse pe timpul perioadei de urgența, Madalina a așteptat cu nerabdare momentul revederii. Dupa prima noapte petrecuta impreuna, romanca a fost gasita, fara suflare, intr-o casa de vacanța din Franța.

- Potrivit anchetatorilor, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.15, politistii Sectiei 3 au fost solicitati sa intervina la un bloc de pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul Constanta, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca se aud strigate de ajutor din apartamentul vecinului.…

- Cu 400 de ani in urma, domnitorul Mircea Ciobanul ascunde in zidurile Manastirii Iezerul un tezaur impresionat, ce urma sa ajute la refacerea acestora in cazul in care locașul de cult se darama. Un nobil ungur afla, aduna armata, trece munții și macelarește cei 300 de calugari, furand toți banii

- Victima, Adriana, de 33 de ani, era mama a doi copii minori. Dupa fapta, autorul a fugit, s a dus acasa si s a culcat.Maine se implinesc patru ani de la crima care a socat Constanta In seara zilei de 27 mai, Adriana, de 33 de ani, angajata ca vanzatoare in chioscul de ziare aflat in statia de autobuz…

- Imediat dupa acest incident, barbatul a fugit catre Long Island, dar a fost prins de oamenii legii. Acum, Thomas Sccully-Powers este acuzat de crima de gradul 2 și ar putea fi incarcerat pe viața. Thomas Scully-Powers si-a injunghiat mortal tatal, Dwight Powers, 72 de ani, joi dupa amiaza in orasul…