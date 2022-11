Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,5 milioane de ucraineni au ramas fara curent electric dupa ultimul atac aerian al rușilor, anunța guvernul ucrainean, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in alocutiunea sa de miercuri, s-a adresat oamenilor din zonele ocupate temporar din sudul si estul Ucrainei, spunandu-le ca "in viitorul apropiat, ocupantii vor incerca sa recruteze oameni in armata lor. Peste tot este la fel ca in Donetk si Lugansk" si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca lupta pentru o viata normala pentru poporul ucrainean a continuat, cel putin zece regiuni fiind bombardate de rusi. ”Cele 237 de zile ale acestui razboi dovedesc ca suntem capabili sa gasim…

- Primii soldați chemați de Rusia dupa mobilizarea parțiala au ajuns in baze militare, fara a trece prin antrenamente, și urmeaza sa fie trimiși pe frontul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza Rusia ca are un plan ascuns cu mobilizarea parțiala decretata in urma cu cateva zile:…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski estimeaza, intr-un interviu acordat unor publicatii franceze - Ouest France, 20 Minutes, TV5 Monde si Nice-Matin -, dupa ce a incercat sa se eschiveze sa prezinte in cifre pierderile militare ucrainene, ca ”aproximativ 50 de militari ucraineni mor zilnic”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca este nevoie de transparenta totala pentru a gestiona situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie, lucrandu-se cu diplomati si si specialisti pentru a trimite la fata locului misiunea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica. ”Armata rusa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta Ucraina. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…