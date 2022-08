Stiri pe aceeasi tema

- Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust Dunaisk de la Dunare si au incarcat o cantitate totala de 45.000 de tone de cereale, a anuntat duminica Ministerul ucrainean al Infrastructurii.Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare…

- La o reuniune prezidata de premierul ucrainean Denis Smihal s-a spus ca recolta de cereale din acest an se așteapta sa fie mai mare decat s-a estimat inițial - 65 pana la 67 de milioane de tone in loc de cele 60 de milioane de tone prognozate anterior, transmite CNN.

- In portul Constanta docherii lucreaza din greu de mai multe luni pentru a incarca nave cu cereale din Ucraina, pe langa incarcaturile obisnuite din Romania si tarile vecine fara iesire la mare, transmite Reuters.

- Pe Dunare si prin portul Constanta pot trece anul acesta doua milioane de tone de cereale din Ucraina, a declarat, vineri, la Bucuresti, ministrul german de externe, Annalena Baerbock, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu.

- Exporturile de produse agricole ale Ucrainei au crescut pana la 2,5 milioane de tone in luna iunie, de la aproximativ 1,7 milioane de tone in luna mai, gratie majorarii exporturilor realizate prin porturile de la Dunare, a declarat vineri ministrul infrastructurii din Ucraina, Oleksandr Kubrakov, informeaza…