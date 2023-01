Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente, a transmis sambata premierul Nicolae Ciuca, pe Facebook. „In contexte economice dificile, este datoria noastra sa ajutam categoriile vulnerabile. Am facut-o in 2022 si vom continua si anul acesta.…

- Anuntul a fost facut miercuri de premierul Nicolae Ciua, la la inceputul sedintei de Guvern. Potrivit acestuia, la finele lunii sau in luna februarie este asteptata plata banilor, informeaza News.ro . Nicolae Ciuca a anuntat ca a fost trimisa cea de-a doua cerere de plata din PNRR si e posibil ca pana…

- Persoanele vulnerabile vor primi, in 2023, 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, iar voucherele sociale (de 250 de lei), se vor acorda o data la doua luni, ceea ce inseamna un ajutor de inca 1.500 de lei pentru alimente. Ministerul Fondurilor Europene a transmis condițiile pentru beneficiarii…

- Romanii trebuie sa mai aștepte pana vor primi banii pentru plata facturilor. Guvernul da banii de ajutoare pentru incalzire abia in ianuarie sau in februarie. Anunțul a fost facut chiar de Nicolae Ciuca. Premierul a anunțat ca va aloca 10% din fondul de coeziune pentru a asigura protecția cetațenilor…

- Guvernul va da banii de ajutoare pentru incalzire abia in ianuarie sau in februarie! Anunțul a fost facut chiar de Nicolae Ciuca, intr-o conferința ținuta in Maramureș. Premierul a anunțat ca va aloca 10% din fondul de coeziune pentru a asigura protecția cetațenilor vulnerabili, combaterea saraciei…

- Daca facturile la energie intarzie, cetațenii ar trebui sa le poata plati eșalonat, spune premierul Nicolae Ciuca, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut din nou un apel la Guvern sa sprijine Capitala „pentru a putea trece cu bine de aceasta iarna”: „Functionarea Termoenergetica si a ELCEN-ului este o necesitate si pentru asta sunt convins ca, impreuna cu Executivul, vom gasi solutii”. Fii la curent…

- Compania Electrica Furnizare a primit de la ANPC doua amenzi in valoare totala de 20.000 de lei pentru ca nu a emis facturile catre clienti la timp, scrie News.ro. Amenzile au fost aplicate dupa ce comisarii de la protectia consumatorilor au instiintat furnizorul de electricitate despre faptul ca au…