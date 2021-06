Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre clientii casnici de energie electrica se afla in piata concurentiala la finalul lunii iunie, iar pentru ceilalti preturile energiei active vor creste cu 3-13% de la 1 iulie, a afirmat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- ANRE susține ca nu poate spune cați consumatori au schimbat furnizorul de energie electrica"Din numarul total al clientilor casnici, de aproximativ 8,9 milioane, la data de 1 ianuarie 2021, 5.902.323 se aflau in piata reglementata de energie electrica. In perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, 926.000…

- Noi SCUMPIRI la facturile la gaz și la energie electrica de la 1 iulie. Un clujean ar putea plati mult mai mult decat un bucureștean La gaz vor fi scumpiri intre 20 și 25 la suta „cam pentru toata lumea”, in timp ce la energie electrica, pentru cei care nu au schimbat contractul, creșterile se vor situa…

- Romanii vor plati cu pana la 25% mai mult la factura de energie electrica, in cazul in care nu aleg un furnizor de pe piața concurențiala In cazul in care nu aleg un furnizor de pe piața concurențiala, odata cu 1 iulie, romanii vor plati cu pana la 25% mai mult la factura de energie electrica. Doar…

- ANRE a emis un nou proiect de ordin care regleaza procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica, simplificand documentatia necesara si instituind noi obligatii pentru furnizori, se arata in ordinul publicat de economica.net.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a primit avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei pentru implementarea unei platforme care sa contina o baza de date cu toti consumatorii de electricitate si gaze din Romania, potrivit unui comunicat al ANRE, remis, marti, AGERPRES. In…

- ANRE va realiza o baza de date cu toți consumatorii de gaze și electricitate din Romania, iar aceasta va fi gata in 2 ani. Acordul pentru aceasta colectare de date este deja primit de la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, potrivit unui comunicat. Nu este precizat daca va fi cerut acordul clienților…

- Obligatiunile furnizorului de energie electrica si gaze naturale Restart Energy One intra miercuri, 21 aprilie, la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 16,36 milioane lei, anunța news.ro.…