Milioane de români pierd ajutorul de la stat în 2024 Milioane de romani vor ramane, anul viitor, fara ajutorul de la stat. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat motivul pentru care se va intampla acest lucru. In 2023, majoritatea pensionarilor din Romania a fost vizata de un sprijin important din partea statului. Alaturi de majorarea punctului de pensie cu 12,5%, seniorii cu venituri lunare de sub […] The post Milioane de romani pierd ajutorul de la stat in 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru finalul anului și care taie cheltuielile „nu tocmai necesare” din primarii și administrația centrala este obligatorie pentru ca Romania sa nu piarda fonduri europene. Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Romania a adus din Israel 3.000 de cetateni ucraineni, majoritatea, femei și copii, tranzitand tara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara, la Prima News, despre ajutorul dat de Romania cetatenilor ucraineni refugiati din Israel. El a spus ca a fost o rugaminte a Comisiei si a forurilor…

- ANAF a scos la licitatie mai multe terenuri apartinand fostei sefe a Autoritatii Nationale de Restiture a Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean si un teren al fostului ministru Elena Udrea, relateaza Profit.ro. Crinuța Dumitrean este executata in urma unui dosar in care instanta a dispus confiscarea…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca Romania nu-și mai permite excepții fiscale, precum cea de la plata CASS aplicata pentru angajații din sectorul IT. El a subliniat ca este nevoie acum de „echitate fiscala”. „Azi, impreuna cu Nicolae Ciuca și ceilalți lideri am inchis 99% din masurile legate de…