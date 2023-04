Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat care este noua formula de calcul a pensiilor. In total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. De asemenea, ministrul a explicat ca nicio pensie nu va scadea.

„Asa cum am promis, eu, alaturi cu colegii mei din minister si de la Casa de Pensii, pentru ca nu lucrez singur, am acolo o echipa care imi este alaturi. Am inaintat spre o prima lectura, avem si materialul trecut pe curat, intr-o sinteza. Avem variantele de legi, am plecat, asa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect in rezolvarea inechitatilor.…