- Milioane de oameni ar putea suferi de probleme de miros sau de gust pe termen lung dupa infecția cu coronavirus, potrivit unui studiu realizat de o echipa de experți internaționali. Studiul a analizat date din 18 studii cuprinzand 3.699 de pacienți și a constatat ca una din 20 de persoane ar putea suferi…

- Un roman a dat in judecata Organizația Mondiala a Sanatații dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, aparute dupa ce s-ar fi vaccinat anti-Covid-19. Barbatul, un deținut din Penintenciarul Arad a acuzat organizația pentru faptul ca nu a prevenit populația adulta cu privire la posibila…

- Un numar record de 345 de milioane de oameni se confrunta cu perspectiva foametei, a declarat vineri directorul executiv al Programului Alimentar al ONU, David Beasley. Numarul acestora a crescut de peste patru ori in doar cinci ani, iar pandemia Covid și razboiul din Ucraina au accelerat acest proces.

- Un cartier din Shanghai, in care locuiesc 2,7 milioane de oameni, va fi inchis sambata pentru testarea in masa anti Covid. Masura, care vine la o saptamana de la relaxarea restricțiilor, creeaza temeri ca acestea vor fi reinstituite daca se vor depista persoane infectate, scrie The Guardian.

Expertul militar Oleg Jdanov spune ca este puțin probabil ca Vladimir Putin sa fie de acord cu anunțul din 9 mai privind inceperea mobilizarii generale in Federația Rusa.

- India a inregistrat in 2020 cu aproximativ 475.000 de decese mai multe decat in anul precedent, au aratat datele guvernamentale publicate marți cu cateva luni inainte de termen. Totuși, unii experți independenți vorbesc de aproape patru milioane de decese