Milioane de litri de apă peste Reşiţa RESITA – Urmeaza evaluarea pagubelor provocate de aversa de tip „flash flood“ cazuta luni in Orasul vechi! Precipitatiile abundente cazute, luni dupa-amiaza, asupra perimetrului Driglovat-Budinic, au transformat strada M. Kogalniceanu intr-un afluent temporar al Barzavei. Drept care municipiul resedinta de judet a reusit sa ajunga vedeta buletinelor de stiri, iar situatia in sine, aprig subiect de disputa pe retelele de socializare, unde specialisti in varii domenii n-au intarziat sa atribuie, distribuie si redistribuie mai cu seama responsabilitati. A iesit din acest tipar postarea lui Liviu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

