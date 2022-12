Milioane de lei se scurg în corespondenţa Primăriei cu ieşenii Primaria vrea sa cheltuiasca 3,6 milioane lei pe trimiterea de scrisori in urmatorii doi ani. In acest sens, municipalitatea a lansat o procedura de achizitie publica pentru incheierea unui acord-cadru. „Pentru organizarea activitatii de expediere a trimiterilor postale, dar si pentru a nu bloca activitatile de trimitere si comunicare a raspunsurilor la petitiile depuse de catre cetateni, este necesara asigurarea unui flux constant de corespondenta a aparatului de specialitate al primarului in scopul informarii la timp a cetatenilor si indeplinirii obligatiilor legale impuse de legislatia in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

