Milioane de europeni sunt afectaţi de poluarea fonică, afirmă Agenţia Europeană de Mediu Unul din cinci europeni este afectat de poluarea fonica, o problema care ar urma sa se agraveze in urmatorii ani din cauza cresterii traficului rutier si a expansiunii urbane, a anuntat joi Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa. Circa 113 milioane de persoane sunt afectate pe termen lung de niveluri de zgomot produse de traficul rutier, a estimat AEM. Expansiunea rapida a dezvoltarii urbane a insemnat un numar mai mare de persoane expuse la niveluri ridicate de zgomot, in pofida masurilor de reducere si gestionare a zgomotului, conform raportului AEM intitulat "Zgomotul in Europa - 2020".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

