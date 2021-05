Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de gradinița, toți elevii din ciclul primar, cei din clasele terminale și clasele speciale au revenit, miercuri 5 noiembrie, la școala. Elevii din clasele care nu vor susține anul acesta examene, din localitați care au rata de incidența peste 1 la mia de locuitori vor ramane in sistem online.…

- Guvernul Cițu dezbate, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestor cetateni. Potrivit noilor modificari, statul roman se va…

- Aproximativ 3.000 de medici de familie din toata țara s-au inscris in programul de vaccinare anti-COVID-19 a populatiei, reprezentand o treime din totalul medicilor care au contracte cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița a anunțat ca romanii…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a avut o declarație dura privind regulile de inmormantare impuse familiilor ale caror rude au decedat din cauza Covid-19. Inaltul prelat ii acuza pe ministrul Sanatații, Vlad, Voiculescu, pe președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu de “lipsa de respect…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, principiile noii legi a salarizarii, la care se va lucra anul acesta, urmand ca ea sa fie adoptata din 2022. Unitatea in privința salariului in plata, care se va calcula pentru toate categoriile socio-profesionale. Salariile se vor raporta la nivelul…

- Incepand din luna mai, Italia va produce in fiecare luna, 10 milioane de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V. O companie farmaceutica italiano-elvețiana a semnat, impreuna cu Fondul suveran rus (RDIF), care deține serul Sputnik V, un acord pentru producția acestui vaccin in Peninsula. ”Productia…

- Dezbaterea in plenul Parlamentului a Legii proiectului Bugetului de stat pe 2021, stabilita pentru zilele de 1 și 2 Martie, va avea loc cu proteste in strada. Federatia „Solidaritatea Sanitara” a anunțat duminica, 28 februarie, ca angajații din sanatate se vor aduna in fața Parlamentului și vor forma…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…