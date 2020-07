Milioane de euro pentru 230 de hectare de plaje noi pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Bistrita, ca aviatia va fi folosita pentru cresterea precipitatiilor, urmand sa fie create doua centre zonale in Moldova si Muntenia."Am prins si in programul de relansare economica utilizarea aviatiei pentru cresterea…

- Fermierii romani au depus 826.964 cereri unice de plata pentru o suprafata de peste 9,814 milioane hectare, in perioada 2 martie - 15 iunie 2020, pentru obtinerea subventiilor din bani europeni si de la bugetul de stat, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania…

- Comisiile de evaluare au intocmit pana in prezent procese verbale de constatare a pagubelor produse de seceta pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului trecut, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Productia maxima de grau din acest an ar putea fi de 5 – 5,5 milioane de tone, fata de anii buni, in care a fost de 7 sau chiar 9 milioane de tone de grau, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. „Estimarile sunt destul de aproximative. Avem facute estimari si de catre…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare. "Seceta este in toata…

- Un controversat afacerist din Iasi a fost eliberat conditionat la finele saptamanii trecute dupa ce a executat mai putin de 2 ani si jumatate de inchisoare. Alexa Mitrita a fost gasit vinovat intr-o escrocherie ce i-a adus 10 hectare de padure din domeniul regal de la Brosteni, judetul Suceava.

- Seceta a afectat culturile de toamna din Moldova și din sudul țarii, 2,9 milioane de hectare cultivate cu grau, secara, orz, orzoaica și rapița, dar valoarea exacta a pagubelor urmeaza sa fie stabilita, a declarat ministrul Agriculturii Adrian Oros. Ministrul nu a avansat sume pentru despagubiri sau…

