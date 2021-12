Stiri pe aceeasi tema

- Bisericile de lemn din Maramureș au o frumusețe aparte și arata cat de ingenioși erau constructorii pe la 1700. Se remarca prin tehnica imbinarilor lemnului, iar impreuna, aceste biserici reprezinta un ansamblu de exemple remarcabile de diverse soluții arhitecturale din diferite perioade și zone. Vechi…

- Șoferul unui BMW din Maramureș este ironizat pe rețelele de socializare „Colegu, daca ești in grup dupa ce ca ai dauna totala mai ai și proces verbal in parbriz de la poliția localta pentru parcare neregulamentara sau abandon.” Source

- Julien Sorel Zah (39 de ani), fost candidat al PRM Maramureș (de mai multe ori) și membru fondator al celui mai recent partid introdus in Registrul național al partidelor politice, Partidul Vadimist Roman, a fost arestat preventiv, fiind cercetat intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Una din firmele furnizoare in cadrul campaniei de testare rapida a elevilor pentru depistarea coronavirusului precizeaza ca poate livra imediat cele 2,4 milioane de teste contractate, aflate in stoc și nerecepționate de IGSU pe motiv de depașire a termenului de livrare. Intr-un comunicat, compania arata…

- Alti trei sportivi din Baia Mare repatriati din Africa de Sud au fost confirmati cu coronavirus la testarea dupa opt zile de la sosirea in tara, conform reglementarilor privind calatoriile dinspre state de pe lista rosie cu risc mare de infectare. Directia de Sanatate Publica din Maramures va trimite…

- Marti, 09 noiembrie, polițiștii din Sighetu Marmației au organizat o acțiune in sistem integrat in intervalul orar 10.00-15.00, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului de Investigare a Criminalitații Economice Sighetu Marmației și jandarmi din cadrul I.J.J. Maramureș. Efectivele au acționat in vederea…

- In 3 septembrie a.c., guvernul condus de penalul Florin Vasilica Cațu a adoptat prin ordonanța de urgența Programul Anghel Saligny, chiar daca exista riscul ca USR, partenerul de coaliție, sa paraseasca guvernarea. Lucru care s-a și intamplat in cele din urma, Saligny avand o contribuție importanta…

- Romania avea, la finalul anului trecut, aproximativ 1,24 de milioane de bugetari, 9.000 dintre aceștia fiind angajați doar in ultimele doua luni din 2020. Cei peste 1,24 de milioane de angajați angrenați in instituțiile publice reprezinta 22% din totalul de 5,62 milioane de salariați inregistrați in…