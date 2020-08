Maramureș: 17 pozitivi cu tratament la domiciliu

878 cazuri confirmate, 447 persoane internate si aflate sub tratament medical, 17 persoane confirmate si izolate la domiciliu sau in locatia declarata, 365 persoane vindecate si externate din spital, 49 persoane decedate. Sunt în carantina la domiciliu sau in locatia declarata 682 persoane. Comitetul… [citeste mai departe]