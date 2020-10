Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China vor da un test important in urmatoarea perioada. Trebuie sa demonstreze ca pot controla pandemia si in timpul vacantei de o saptamina care le este acordata oamenilor cu ocazia Zilei Nationale. Milioane de persoane și-au facut deja bagajele și s-au inghesuit in gari, transmite…

- China l-a condamnat pe magnatul imobiliar Ren Zhiqiang, un critic al presedintelui Xi Jinping, la 18 ani de inchisoare pentru mita, relateaza Reuers. Sentinta a fost anuntata marti de Tribunalul Intermediar Numarul Doi al Poporului din Beijing. Ren Zhiqiang, fost director al Huayuan, un grup imobiliar…

- Provincia Liaoning din nord-estul Chinei gazduiește sute de insule nelocuite și toate sunt disponibile pentru inchiriere, noteaza CNN.Deși insulele, precum majoritatea terenurilor și resurselor din China, sunt deținute de guvern, acestea pot fi inchiriate persoanelor fizice. Prețurile lor pornesc de…

- In apele calde si putin adanci ale unei mari ce acoperea, acum 240 de milioane de ani, zona de sud-vest a Chinei, o reptila acvatica asemanatoare unui delfin a atacat si inghitit o alta reptila de dimensiuni aproape egale, intalnire care s-a incheiat cu moartea ambelor animale, conform fosilelor…

- In ziua de azi, tot mai multe companii producatoare de mobile isi asociaza brandul cu masini sport. Astfel, iti poti cumpara un telefon Lamborghini, Ferrari sau Porsche. Pana acum insa, nu ai putut cumpara un Android realizat in colaborare cu BMW. Un brand din ce in ce mai important pe piata din China a…

- O fosta profesoara de la Școala Centrala a Partidului din China, una dintre unitațile de învațamânt considerate de elita în țara, a formulat un atac fara precedent la adresa liderului chinez, Xi Jinping, acuzându-l de „uciderea unei țari” și afirmând ca mulți…

- SUA a acuzat patru cetațeni chinezi de obținerea vizei prin frauda dupa ce ar fi mințit cu privire la legaturile cu armata din tara lor, relateaza BBC. Trei sunt arestați în timp ce FBI cauta sa aresteze o a patra persoana, care s-ar afla în consulatul Chinei din San Francisco.Agenții…

- China acuza Statele Unite de defaimare dupa inculparea a doi chinezi cu privire la atacuri informatice vizand intreprinderi angajate in cercetarea unuivaccin impotriva covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Guvernul chinez este un aparator fervent al securitatii cibernetice si s-a opus…