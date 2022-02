Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Securitate Cibernetica britanic (NCSC) a recomandat companiilor din Marea Britanie sa-și verifice apararea cibernetica din cauza ingrijorarii cu privire la potențiale noi atacuri cibernetice rusești legate de tensiunile cu Ucraina, transmite Sky news. NCSC a indemnat pe toata lumea…

- The Financial Times, remarca faptul ca „aproape toate țarile mari din Europa de Vest sunt in cursul unor tranziții politice destabilizatoare”, ceea ce-i „ușureaza manevrele lui Putin in Est”. Premierul britanic abia se mai menține la putere, președintele Franței mai are doar trei luni pana la alegeri,…

- Cea mai recenta evaluare a Ministerului Apararii din Ucraina avertizeaza ca Rusia "aproape a terminat" masarea trupelor care ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva Kievului, desfașurand, pana acum, peste 127.000 de militari in apropierea graniței dintre cele doua țari, informeaza miercuri…

- Ucraina a declarat ca dețin unele „dovezi” care arata implicarea Rusiei in atacul cibernetic de amploare ce a vizat saptamana aceasta mai multe ministere si site-uri guvernamentale ucrainene. Potrivit reprezentanților Ministerului pentru Digitalizare, obiectivul atacului cibernetic este de a „destabiliza…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Un nou conflict global izbucnește deja in spațiul cibernetic, a susținut un inalt oficial rus al apararii, adaugand ca Moscova spera sa colaboreze cu SUA pentru a reduce riscurile care decurg din luptele digitale, pentru ambele tabere. Potrivit Russia Today , Andrey Krutskikh, un oficial al Ministerului…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a avertizat ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia va invada Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii. Reznikov a facut un apel catre…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…