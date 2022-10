Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de britanici sar peste mese din cauza cresterii costurilor in Marea Britanie, in special cele pentru alimente care au impins inflatia la peste 10% luna trecuta in tara, indica un sondaj realizat de Which? publicat joi, noteaza AFP,citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dan Mihalache, ambasador al Romaniei in Cipru, vrea reintroducerea taxelor consulare pentru Diaspora, intrucat, considera el, ar exista o discriminare fata de romanii din tara. Intr-un interviu pentru PSNews, el a criticat si „agitatia" autoritatilor romane, dupa ce Blue Air a intrerupt zborurile. Acum…

- O grupare anti-monarhie din Marea Britanie a facut luni apel la deschiderea unei dezbateri privind viitorul institutiei regale. Graham Smith, directorul grupului de presiune Republica, a declarat ca milioane de persoane se opun modului in care a devenit sef de stat Regele Charles III, fara o dezbatere…

- Populația rezidenta a Romaniei "a ajuns la 19 milioane la 1 ianuarie 2022" Foto: Agerpres La 1 ianuarie 2022, populația rezidenta a României era de aproximativ 19.038.000 de persoane, releva datele publicate astazi de Institutul Național de Statistica. Se înregistreaza astfel o…

- Zeci de mii de britanici refuza sa iși plateasca facturile la energie in semn de protest fața de creșterea tarifelor. Multe din Marea Britanie se intreaba daca iși vor putea permite sa plateasca facturile la energie in viitorul apropiat. Dupa o creștere de 54% a plafonului de preț pentru gaze și electricitate…

- Rocsana Marcu a plecat din Romania in urma cu mai bine de un an de zile. S-a stabilit in Marea Britanie, acolo are o noua meserie cu care se mandrește. Intr-un interviu pentru Ciao.ro, vedeta a dezvaluit cat de bine ii merge, dar și ca este apreciata pentru munca ei. Rocsana Marcu a renunțat in urma…

- Milioane de pui din fermele industriale, din Marea Britanie, au murit in timpul valului de caldura record. Avertizorii de integritate din industrie au susținut ca s-a facut prea puțin pentru a-i proteja de temperaturile letale, relateaza The Independent.