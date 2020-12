Stiri pe aceeasi tema

- Romania va atrage in acest an fonduri europene in valoare de 2,9 miliarde de euro, prin intermediul programelor operationale gestionate, arata un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene (MFE). De asemenea, incepand din noiembrie 2019 si pana in prezent, Romania a atras per total fonduri europene…

- Primaria Targu Jiu a obtinut, in acest an, foarte multe proiecte cu finantari de milioane de euro. O serie de lucrari de investitii vor fi efectuate, la nivelul municipiului, cu fonduri europene. Cele mai importante sunt: Programul ISPA, cu o finanta...

- Ziarul Unirea Servicii sociale pentru 16 copii și tineri din zona Sebeș! Proiectul de peste 2 milioane de lei, lansat in SEAP Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de sanatate, servicii…

- Reducerea evaziunii fiscale a adus peste 52 de milioane lei la buget in primele zece luni ale acestui an. Dupa cele 2436 de inspectii fiscale efectuate de Directia Generala a Finantelor Publice Gorj in perioada ianuarie-octombrie 2010 au fost aplicat...

- In anul electoral 2020, municipalitatea si institutiile din subordinea sa au batut recordul la banii cheltuiti pe publicitate. Din 40 de milioane de lei cheltuiti in mandat, aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate si Afisaj doar anul acesta, potrivit Libertatea.…

- In anul electoral 2020, municipalitatea și instituțiile din subordinea sa au batut recordul la banii cheltuiți pe publicitate. Din 40 de milioane de lei, aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate și Afișaj doar anul acesta, potrivit contractelor obținute de Libertatea. In total,…

- Peste 51.000.000 lei au fost atrasi la buget in primele noua luni ale acestui an de structurile Directiei Finantelor Publice Gorj. In acest interval de timp s-au efectuat actiuni de inspectie fiscala la un numar de 2231 de contribuabili in vederea pr...

- Directia Generala a Finantelor Publice Gorj va avea de luni un alt director general. Gheorghe Paraschivu a lasat vineri fotoliul liber, fiind numit director la Trezorerie. Ion Cupa se pare ca va reveni de luni pe postul de director la Directia Genera...