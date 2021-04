Miliarde peste miliarde: pandemia a ambalat motorul Google Pandemia a condus motorul Google – publicitatea – la viteza maxima, iar lumea emergenta a crizei sanatații promite sa fie la fel de favorabila pentru grup, datorita capacitații sale de a valorifica noile obiceiuri digitale ale consumatorilor. Gigantul cautarii online a realizat o cifra de afaceri de 55,31 miliarde din ianuarie pana in martie, sau […] The post Miliarde peste miliarde: pandemia a ambalat motorul Google first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

