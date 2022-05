Miliarde la bătaie.Cheltuielile militare ale UE, pur și simplu afaceri Pe masura ce guvernele din Europa iși maresc bugetele de aparare ca raspuns la razboiul Rusiei din Ucraina, se lanseaza o cursa pentru a determina cine va beneficia de miliardele de euro suplimentare care sunt puse brusc la bataie intr-un nou plan de coordonare a creșterii cheltuielilor militare intre membrii UE. In multe cazuri, strategia […] The post Miliarde la bataie.Cheltuielile militare ale UE, pur și simplu afaceri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproape 40% in primele patru luni ale acestui an, indica datele preliminare publicate miercuri de Ministerul de Finante rus, la aproape trei luni de la declansarea amplei campanii militare ruse din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Țarile membre ale Alianței Nord-Atlantice nu pot ajunge la un compromis privind nivelul extinderii prezenței militare a Alianței in Europa de Est in legatura cu operațiunea speciala a Rusiei in Ucraina. Despre acest lucru a anunțat tass. Potrivit acesteia, exista "dezacorduri" intre membrii NATO cu…

- Cheltuielile militare globale au depasit pentru prima data 2.000 de miliarde de dolari pe an si se pare ca vor creste si mai mult, pe masura ce tarile europene isi intaresc fortele armate ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Bloomberg, citat de

- Cheltuielile militare globale au depasit pentru prima data 2.000 de miliarde de dolari pe an si se pare ca vor creste si mai mult, pe masura ce tarile europene isi intaresc fortele armate ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. In 2021, tarile au cheltuit…

- In orasul Enerhodar, din Ucraina, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, localnicii au facut un zid in fata tancurilor rusesti. Imagini tulburatoare au fost surprinse de drone. Zeci angajati ai centralei i-au infruntat pe soldatii rusi cu mainile goale.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat ca Germania va creste cheltuielile militare la mai mult de 2% din PIB pe an si va debloca un pachet exceptional de 100 de miliarde de euro pentru a-si moderniza apararea. Lumea a intrat intr-o "noua era" dupa invazia Rusiei in Ucraina, a spus Scholz in timpul…

- Președintele Federației Ruse a avut o adresare, inregistrata și publicata in zorii zilei, cu puțin timp inainte de a declanșa operațiunie militare din țara vecina, Ucraina. „Dragi cetațeni! Astazi, consider ca este necesar sa revin la evenimentele tragice, care au loc in Donbass și la problemele privind…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…