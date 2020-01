Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal, echipa pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu, a caștigat clar, luni, ultimul meci din anul 2019, contand pentru runda cu numarul 10 din Arabia Saudita, contra formației Al Adalh, scor 7-0, anunța MEDIAFAX.Golurile lui Al Hilal au fost reușite de Al Abed (15'), Bafetimbi Gomis…

- Un individ a ucis doua persoane intr-o biserica din localitatea White Settlement, statul american Texas, dar in cele din urma atacatorul a fost impușcat mortal de doi enoriași inarmați, relateaza site-ul postului BBC News online.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra…

- Plenul Parlamentului se reuneste, sambata, intr-o sedinta solemna, in care presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul. Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, Patriarhul…

- Guvernul va aproba ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar, dar Trezoreria va lucra si in data de 27 decembrie, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat, la solicitarea…

- Raluca Turcan a declarat ca romanii ar fi putut trai ca „afara” daca dezvoltarea țarii nu ar fi fost franata de corupței și de gruparile de interese care se invarteau in jurul puterii politice. Vicepremierul a precizat ca Guvernul iși ia un angajament ferm pentru sprijinirea luptei cu acest flagel.„Romanii…

- Raluca Turcan, vicepremierul Romaniei, a declarat sambata ca Guvernul are in vedere eliminarea pensiilor speciale, insa nu si pe cele ale magistratilor si ale cadrelor militare:Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor,…

- In Romania, avem un nivel general scazut de sisteme informatice ale unor instituții precum ANAF, Ministerul Muncii, APIA, care nu funcționeaza la parametrii așteptați, a declarat marți vicepremierul Raluca Turcan, in cadrul evenimentului "Grow with Google”.Citește și: Klaus Iohannis iși anunța…

- Medicul sibian Victor Costache, desemnat pentru a conduce Ministerul Sanatatii in Guvernul Orban, a declarat, la audierile din Parlament, ca isi va da demisia daca, in dosarul sau de malpraxis, i se va schimba calitatea din suspect in invinuit.