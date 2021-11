Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat vineri pe presedintele Volodimir Zelenski ca raspandeste o "minciuna absoluta" privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Presedintele Volodimir Zelenski…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Rusia a lasat efective militare in apropierea frontierei sale cu Ucraina dupa exercitiile recente, numarul soldatilor rusi din zona totalizand in prezent 90.000, a anuntat miercuri Ministerul Apararii ucrainean, relateaza Reuters. Fortele armate ruse au desfasurat recent o serie de aplicatii…

- Kremlinul a respins marti ca pe un "fals de slaba calitate" relatari ale mass media americane despre o comasare de forte rusesti in apropiere de frontiera cu Ucraina, dar a subliniat ca este treaba Moscovei unde sa-si deplaseze trupele pe teritoriul rus, potrivit Reuters. Publicatia americana…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta ca se va implica personal in readucerea in Ucraina a fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat in prezent intr-o inchisoare in Georgia, dat fiind ca fostul lider de la Tbilisi detine pasaport ucrainean, transmite Reuters.

- Un tribunal din Crimeea a ordonat luni tinerea in arest pentru 60 de zile a liderului tatarilor crimeeni, Nariman Jelialov, pentru presupusa implicare intr-un atac asupra unui gazoduct din zona rurala, a relatat agentia Interfax, citata de Reuters. Jelialov, fost vicepresedinte al Mejlis,…