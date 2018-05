Miliardarul rus si patronul clubului de fotbal Chelsea Roman Abramovici a sosit luni in Israel si a obtinut cetatenia israeliana, informeaza canalul privat local "10", relateaza AFP si DPA. "El a aterizat astazi la bordul avionului sau privat pe aeroportul Ben Gourion si a primit o carte de identitate israeliana", a anuntat in cursul serii canalul de televiziune. Un responsabil al departamentului din cadrul biroului premierului Benjamin Netanyahu insarcinat cu afacerile comunitatilor evreiesti din fosta Uniune Sovietica a declarat ca "Roman Abramovici a facut o cerere de viza de imigrare in Israel…