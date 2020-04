Stiri pe aceeasi tema

- Sir Richard Branson, 69 de ani, vrea sa garanteze un credit pe care il solicita Guvernului britanic cu insula sa privata din Caraibe. Banii ar urma sa fie destinați salvarii companiei aeriene pe care acesta o deține, informeaza The Guardian. Omul de afaceri a solicitat un credit in valoare de 500 de…

- China, data in judecata in SUA pentru crearea coronavirusului ucigaș – sunt cerute despagubiri URIAȘE Avocatul american Larry Klayman și grupul sau de avocatura Freedom Watch, impreuna cu compania Buzz Photos (Texas), au intentat un proces impotriva guvernului chinez, armatei chineze, institutului de…

- Operatorul aerian regional Flybe din Marea Britanie a anuntat joi ca a fost plasat sub administrare speciala, fiind afectat de scaderea numarului de clienti din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19). „Toate zborurile sunt anulate, iar afacerea din Marea Britanie si-a incetat activitatea, cu efect…

- Deputatii britanici din opozitie i-au cerut joi premierului conservator Boris Johnson sa explice cine i-a platit vacanta de Anul Nou petrecuta la o vila de lux pe o insula privata din Caraibe, punand sub semnul intrebarii acuratetea informatiilor furnizate in declaratia sa de interese in legatura cu…