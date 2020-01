Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca este într-o "pozitie foarte buna" înaintea procesului din Senat privind demiterea, afirmând ca politicienii democrati l-au tratat "foarte incorect", dar va fi sustinut de liderii republicani, informeaza Mediafax…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca va face din proprietatea sa din Palm Beach, Florida, resedinta sa permanenta, in locul apartamentului din Trump Tower, din New York, relateaza Reuters. Trump...

