Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a vândut un tablou de Basquiat pentru 85 de milioane de dolari In timpul vanzarii publice din Manhattan, casa Phillips a vandut “Untitled” de Basquiat, pictat in 1982 de artistul neo-expresionist decedat la varsta de 27 de ani si a carui cota continua sa creasca pe piata de arta. Maezawa a anuntat in martie ca intentioneaza sa vanda la licitatie la Phillips acest tablou gigantic pe care l-a cumparat in 2016 pentru 57,3 milioane de dolari. In mai 2017, miliardarul a doborat recordul pentru o opera de arta americana cumparand un alt tablou de Basquiat contra sumei de 110,5 milioane de dolari la Sotheby’s. Adica una dintre cele zece opere de arta vandute la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sotheby’s, care s-a mutat de la Londra la New York si care apartine din 2019 magnatului franco-israelian al telecomunicatiilor Patrick Drahi, a dominat sezonul de toamna in noiembrie, totalizand 676,1 milioane de dolari intr-o singura seara, doar cu primul lot de 35 de lucrari din aceasta colectie Macklowe. …

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie’s.…

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe, realizat de artistul american Andy Warhol, a fost vandut la o licitatie din New York cu 195 de milioane de dolari. "Shot Sage Blue Marilyn" a atins recordul de cel mai scump tablou vandut la licitatie.

- Portret Marilyn Monroe, vandut cu 195 de milioane de dolari! Record pe piața licitațiilor Un portret al lui Marilyn Monroe, realizat de artistul american Andy Warhol, a fost vandut la licitație. Suma s-a ridicat la 195 de milioane de dolari. Lucrarea a devenit astfel cea mai scumpa opera de arta contemporana…

- Marilyn, cunoscuta sub numele de „Shot Sage Blue Marilyn”, a fost una dintre cele 5 versiuni in diferite combinații de culori pe care Andy Warhol le-a pictat in 1964, la doi ani dupa moartea lui Marilyn Monroe. Vanzarea operei reprezinta un record pentru

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari. A devenit astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie’s,…

- Marilyn, cunoscuta sub numele de „Shot Sage Blue Marilyn”, a fost una dintre cele 5 versiuni in diferite combinații de culori pe care Andy Warhol le-a pictat in 1964, la doi ani dupa moartea lui Marilyn Monroe. Vanzarea operei reprezinta un record pentru arta americana,cumparatorul fiind necunoscut.…

- Elon Musk are planuri mari pentru Twitter, odata ce tranzactia ce implica preluarea sa va fi aprobata. Miliardarul si-a exprimat clar dorinta de a pune o taxa pentru utilizatorii comerciali si cei guvernamentali, iar acum ofera extra detalii despre planurile sale de viitor. The New York Times a obtinut…