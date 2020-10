Miliardarul britanic James Dyson, inventatorul aspiratorului fara sac, si sotia lui au decis sa puna in vanzare penthouse-ul lor cu trei etaje din Singapore, la un an dupa ce l-au cumparat, potrivit relatarilor din presa, contra sumei de 54 de milioane de dolari americani, informeaza Reuters. Amplasat in varful celei mai inalte cladiri din Singapore, Tanjong Pagar Centre, acel "super penthouse" cu cinci dormitoare este echipat si cu o pivnita de vinuri cu o capacitate de depozitare de 600 de sticle. "O oferta a fost acceptata pentru penthouse-ul Wallich", a declarat un purtator de cuvant al companiei…