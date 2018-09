Stiri pe aceeasi tema

- Datele a peste 380.000 de clienti ai companiei aeriene British Airways care au facut rezervari online si au platit cu cardul in ultimele saptamani au fost furate, au transmis reprezentantii companiei, citati de Reuters.

- In jur de 100 de pasageri si membri de echipaj s au simtit rau in timpul unui zbor al companiei Emirates de la Dubai spre New York, unde serviciile medicale ii supun unor controale dupa aterizarea pe aeroportul JFK, au comunicat autoritatile, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Circa 100 de persoane…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca dupa numarul de pasageri transportați, anunța retragerea din funcție a directorului general Gheorghe Racaru și nominalizarea domnului Marius Puiu in funcția de director general al companiei. Gheorghe Racaru a decis, la varsta de 70 de ani, și dupa 48…

- Peste 300 de piloți Ryanair și insoțitori de zbor au protestat miercuri, pentru a cere condiții mai bune de munca, avertizand conducerea companiei ca vor continua grevele la inceputul lunii august, daca nu va coopera, relateaza Reuters.Angajații Ryanair și membri ai sindicatului irlandez,…

- Un lacatuș de la Cariera Peșteana și-a pierdut viața, luni dimineața, in urma unui accident cumplit. Barbatul de 49 de ani, cu o vechime in munca de trei decenii, a fost strivit de banda care transporta carbune. Tragedia a avut loc in jurul orei 06.00. ”S-a produs un accident de munca soldat…

- Un medicament al companiei Zogenix pentru tratarea Dravet, o forma rara de epilepsie la copii, a redus crizele convulsive ale acestora, intr-un studiu clinic de faza a doua, informatie care a dus la cresterea actiunilor companiei cu pana la 26%, la bursa din New York, transmite Reuters (news.ro).Succesul…

- La inceputul summitului NATO de la Bruxelles, președintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa aliaților europeni, care, in opinia sa, nu cheltuiesc suficient pentru apararea comuna, se bazeaza pe sprijinul Statelor Unite cand vine vorba de securitate, dar fac „afaceri” cu aceeași țara,…