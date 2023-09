Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 31 august 2023, in urma cooperarii realizate prin Biroul Sirene - Centrul de Cooperare Politieneasca - I.G.P.R., un barbat, de 67 de ani, cetatean israelian, a fost depistat pe Aeroportul International Larnaca din Cipru.Acesta era cautat, in vederea predarii, in baza unui mandat european…

- Magnatul Beny Steinmetz, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul „Ferma Baneasa”, a fost retinut in Cipru, in baza mandatului emis de autoritatile romane, anunta Reuters, citand o declaratie a purtatorului de cuvant al omului de afaceri.Conform sursei citate, Steinmetz a fost retinut joi,…

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz a fost reținut in Cipru in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat duminica, 3 septembrie, un purtator de cuvant al lui Steinmetz, potrivit agenției Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant, Steinmetz a fost reținut joi, 31 august, „cand a sosit…

- Turismul merge prost peste tot și sunt incasari slabe de pe litoral, pana la agențiile care vand excursii in Grecia, Italia, Turcia, Egipt. Și nu vorbim de o mica scadere a puterii de cumparare, ci de vanzari cu 40% mai mici.”Puterea de cumparare a scazut in Romania, este tot mai clar. In federația…

- Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata in iunie 2016 pe Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni, pentru cumparare de influenta si complicitate la aceasta infractiune, la data faptelor fiind condamnat definitiv in alta cauza, pentru santaj.Dorin Lazar Maior…

- Fosta șefa DIICOT , fagaraseanca Alina Bica este pe lista celor aproape 900 de persoane care se sustrag arestarii preventive ori executarii pedepsei inchisorii, date in urmarire internationala de politistii romani. Un numar de 874 de persoane care se sustrageau masurii arestarii preventive ori a executarii…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Sentința definitiva, prin care Ionel Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru corupție, a fost atacata de DNA Bacau. Recursul in casație a fost formulat la instanța suprema pe 28 martie de DNA, asta dupa ce Curtea de Apel Brașov a pronunțat sentința definitiva pe 10…