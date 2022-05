Miliardarul Elon Musk promite că ne scapă de țiuitul din urechi Cinci ani. Acesta este termenul pe care și-l acorda Elon Musk pentru a rezolva problema acufenelor (tinitus) cu ajutorul unui implant Neuralink. Miliardarul a facut acest anunț pe Twitter, la 24 aprilie a.c. ”Exista vreo speranța de vindecare de acufene? – l-a intrebat un internaut. ”Absolut”, a raspuns noul patron al rețelei de socializare. ”Poate in mai puțin de cinci ani”, a adaugat acesta, explicand ca Neuralink trebuie sa se mai dezvolte pentru a realiza acest tratament. Neuralink a pus la punct o interfața creier-mașina. Ea ia forma unui implant cerebral conectat direct la stratul exterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

