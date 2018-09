Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk este criticat de foarte mulți dupa ce l-a facut "pedofil" intr-un mesaj pe Twitter pe scufundatorul britanic Vern Unsworth, considerat unul dintre artizanii salvarii celor 12 copii prinși 18 zile in peștera din nordul Thailandei, scrie hotnews.ro.

- Un scafandru experimentat care a ajutat la salvarea copiilor prinși in peștera inundata din Thailanda are un trecut emoționant. Vezi galeria foto + 4 + 4 Safandrul și doctorul anestezist Richard Harris (53 de ani) din Adelaide, Australia, a ajutat la evacuarea micuților din peștera groaze, aflata in…

- Opt dintre cei 12 baieti au fost salvati din pestera inundata din Thailanda. Salvatorii urmeaza sa ii salveze si pe cei patru baieti si pe antrenorul lor de fotbal, blocati in continuare in pestera i...

- Un fost scafandru care a lucrat in marina thailandeza, voluntar in operatiunile de salvare, a murit in timp ce lua parte la eforturile de salvare a celor 12 baieti si a antrenorului lor, prinsi in pestera inundata din Thailanda.

- Salvatorii concureaza cu ploaia in incercarea de a-i elibera pe cei 12 baieti si pe antrenorul lor de fotbal, blocati intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, scrie BBC. O furtuna este asteptata...

- Salvatorii au decis joi, in urma unui control medical, ca este prea periculos momentan sa incerce sa scoata grupul din pestera, deoarece starea lor fizica nu este suficient de buna, relateaza CNN.

- Fiecare ora este vitala pentru salvarea copiilor captivi intr-o pestera din Thailanda de 11 zile. Baietii se recupereaza rapid si au luat chiar primele lectii in vederea evacuarii lor. Salvatorii se tem ca nu au prea mult timp la dispozitie. In urmaroarele ore, Ploile ar putea inunda complet pestera.

- Cei 12 jucatori ai echipei de fotbal de juniori si antrenorul lor, gasiti luni in viata de catre salvatori, ar putea ramane blocati in pestera pentru cateva luni, sau ar putea sa invete sa foloseasca echipamentul scafandrilor pentru a iesi la suprafata, relateaza BBC.