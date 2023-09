Miliardarul cu viteza Mach 5 Steve Case este incantat de viteza. Mai exact, de un avion Mach 5 care va fi capabil sa ajunga de la New York la Londra in 90 de minute, de doua ori mai rapid decat Concorde și de cinci ori mai rapid decat zborurile transatlantice actuale. Dar ceea ce il entuziasmeaza cu adevarat pe Case, […] The post Miliardarul cu viteza Mach 5 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat, joi, 14 septembrie, motivarea deciziei de suspendare pe 4 ani a Simona Halep ca urmare a incalcarii regulamentului anti-doping. Potrivit GSP, care a consultat documentul de 126 de pagini, numele persoanei care i-a recomandat sportivei…

- Arm si-a depus dosarul actualizat F-1 la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA, prezentand ambitiile sale de a deveni din nou o companie cotata la bursa. Anterior, compania a fost listata dublu, la Londra si New York, inainte de preluarea sa de catre SoftBank, pentru 32 de miliarde de dolari,…

- NASA a demarat o noua serie de teste in California pentru avionul X-59, care poate atinge viteze supersonice. Aceasta aeronava revoluționara este primul avion supersonic care minimizeaza zgomotul puternic asociat cu zborurile la aceste viteze, facandu-l potențial mai prietenos cu mediul și cu comunitațile…

- O fetita de 8 ani a fost ucisa si 16 persoane au fost ranite, intre care unele grav, dupa ce o masina a intrat in plin in curtea scoli primare din Wimbledon, sud-vestul Londrei, cu doar cateva ore inainte de inceperea vacantei scolare, transmite AFP.

- Rocco, fiul Madonnei si al regizorului Guy Ritchie, se afla la Bucuresti, unde a participat la SAGA festival, care a avut loc in weekend.Conform cancan.ro, tanarul in varsta de 22 de ani, a fost vazut in compania Elenei Chiriac, fosta finalista Survivor Romania 2022, parand fermecat de aceasta. Sursa…

- Edilii Galațiului asista impasibili la distrugerea unor opere de arta monumentala in valoare de milioane de euro, ale unor artiști romani consacrați la expoziții de la Paris, Roma, Londra, New York, Tokyo, Las Vegas, Amsterdam sau Los Angeles. Este vorba de zeci de mozaicuri din piatra, ceramica sau…