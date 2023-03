Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat miercuri la New York, fiind acuzat de o frauda de peste un miliard de dolari, in dauna a mii de investitori. Aflat in exil in Manhattan, el se prezenta ca adversar al regimului de la Beijing.

Miliardarul Guo Wengui, care se prezenta ca un adversar aprig al regimului chinez din exilul sau aurit din Manhattan, a fost arestat miercuri la New York, acuzat ca a fraudat mii de investitori pentru a se imbogati, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Cel putin opt persoane au fost ranite luni, la New York, dupa ce un barbat care conducea un camion le-a lovit in diverse locuri din oras, a anuntat politia care a exclus in acest stadiu orice motiv „terorist”, noteaza AFP. Presa locala s-a mobilizat rapid cand politia din New York (NYPD) a raportat…

- Evreii germani Karl si Rosi Adler au fugit de regimul nazist si au vandut un tablou de Pablo Picasso pentru a-si plati calatoria. 85 de ani mai tarziu, mostenitorii lor vor sa recupereze "La Repasseuse", pictat in 1904 si expus la Muzeul Solomon R. Guggenheim, in Manhattan, din 1978. Uleiul pe panza…

- Potrivit procurorilor federali, un fost șef al departamentului de contrainformații al biroului din New York al FBI, a spalat bani și a incalcat sancțiunile impotriva Rusiei in timp ce lucra cu un oligarh rus.

- Charles McGonigal, fost sef al diviziei de contrainformatii din New York a FBI (Biroul Federal de Investigatii), a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute si este acuzat de incalcarea sanctiunilor impotriva Rusiei si spalare de bani, a anuntat luni procuratura federala din districtul newyorkez…

- Imaginile subacvatice cu The Keuka, o barca in care gangsterul Al Capone (1899-1947) și prietenii sai organizau petreceri cu bautura in anii prohibiției, au fost revelate de scafandrii care au investigat ambarcațiunea, relateaza Daily Star . Fosta barja de cherestea, Keuka a fost transformata, in 1928,…

- Poliția din New York a arestat o femeie care a patruns luni dimineața in locuința lui Robert De Niro, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, noteaza CNN. Femeia nu a interacționat cu actorul, care se afla la un alt etaj, a precizat sursa. Suspecta este cunoscuta de Departamentul de Poliție…