- Papa Francisc, care a abordat conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina in discursul sau anual adresat diplomaților, a declarat luni, 8 ianuarie, ca "bombardarea la intamplare" a civililor este o crima de razboi, deoarece incalca dreptul umanitar internațional, informeaza Reuters.Francisc, in varsta…

- Sefa Universitatii Harvard, Claudine Gay, a demisionat dupa acuzatiile de plagiat in lucrarile sale academice si pe fondul presiunilor legate de comentariile ei privind antisemitismul din facultatile americane, relateaza The Guardian.In scrisoarea sa de demisie, Gay a anunțat ca se va intoarce la poziția…

- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- 39;Razboiul just 39; 39; al Israelului in Fasia Gaza 39; 39;pentru a elimina 39; 39; Hamas va continua, a declarat sambata seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutand 39; 39;pozitia adecvata adoptata de Statele Unite in Consiliul de Securitate al ONU 39; 39;, transmite France Presse conform…

- Eli Cohen, șeful diplomatiei israeliene a estimat luni, 13 noiembrie, ca presiunea internationala asupra tarii sale este in crestere in ceea ce priveste operatiunile militare din Fasia Gaza si ca trebuie depuse eforturi pentru a prelungi "legitimitatea" acestor operatiuni, relateaza AFP și The Times…

- „Am avut la Palatul Parlamentului o intalnire, greu de descris in cuvinte, cu Ella Haimi, sotia cetateanului roman tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Drama pe care o traverseaza acum sotia lui Tal Haimi si intreaga sa familie este fara margini, ca si a multor familii aflate…

- Soția barbatului cu dubla cetațenie, israeliana și romana, rapit de Hamas, a ajuns duminica in Romania. „Sper și ma rog, cu sprijinul poporului roman și al autoritaților romane ca vom primi informații importante despre Tal”, a declarat Ella Chaimi, la sosire, relateaza Hotnews.ro.Familia babatului nu…