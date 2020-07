Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Elon Musk, a crescut cu 5 miliarde de dolari dupa ce actiunile Tesla au ajuns luni, 20 iulie la 1.500 de dolari. Astfel, fondatorul companiei a devenit al cincilea cel mai bogat om din lume, cu o avere neta estimata la 74,2 miliarde de dolari, conform New York Post.Saptamanile trecute,…

- Unele companii, in principal din domeniile farmaceutic, al tehnologiei informationale si retailului, au prosperat in pofida crizei generate de pandemie, noteaza cotidianul Financial Times, prezentand topul 100 al firmelor performante.

- Averile combinate ale miliardarilor americani, intre care se afla fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, si directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, au crescut cu peste 19%, respectiv cu peste 565 de miliarde de dolari, de la declansarea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, potrivit unui raport…

