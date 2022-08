Miliardarii, furioși că li se urmăresc online avioanele private. „Vânătoare” controversată, fără linii roșii Miliardarii sunt suparați de urmarirea online a avioanelor lor private. Site-urile web și conturile de Twitter permit oamenilor sa urmareasca itinerariile avioanelor unor celebritați și ale unor directori de top. Aceasta este o practica din ce in ce mai frecventa care ii irita pe proprietarii de avioane private. Site-urile și conturile de Twitter care urmaresc […] The post Miliardarii, furioși ca li se urmaresc online avioanele private. „Vanatoare” controversata, fara linii roșii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

