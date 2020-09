Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca esecul opririi raspandirii virusului, pentru ca nu a avut loc o coordonare international suficienta (...), trebuie sa faca tarile sa inteleaga ca trebuie sa-si schimbe calea”, a declarat Guterres pentru AFP, inaintea deschiderii Adunarii Generale a ONU, la 21 septembrie. ”Ele (statele) trebuie…

- O persoana a fost ucisa prin impuscare la Portland, in Oregon, in nord-vestul Statelor Unite, in timpul unor ciocniri intre manifestanti antirasisti si sustnatori ai lui Donald Trump, a anuntat politia locala, relateaza AFP.

- Aflat intr-o vizita electorala in statul Ohio, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, nu a ratat ocazia de a-și ataca contracandidatul la alegerile prezindețiale, Joe Biden. "Este impotriva lui Dumnezeu, impotriva armelor", a spus liderul de la Casa Alba, potrivit BBC.

- Fostul presedinte american Barack Obama a condamnat joi trimiterea de catre administratia Donald Trump a unor agenti federali impotriva ''manifestantilor pasnici'' precum si incercarile autoritatilor de a restrange dreptul de vot al americanilor, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și:…

- Fostul presedinte american Barack Obama a condamnat joi trimiterea de catre administratia Donald Trump a unor agenti federali impotriva ''manifestantilor pasnici'' precum si incercarile autoritatilor de a restrange dreptul de vot al americanilor, relateaza AFP. Fara sa…

- Masurile menite sa-l protejeze pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, impotiva coronavirusului s-au inasprit odata cu creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19, in SUA, scrie CNN. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 40.000 de cazuri, fiind cel mai mare bilanț raportat de la…

- Donald Trump a declarat marți ca nu va tolera o „zona autonoma” la Washington, a doua zi dupa o încercare de a plasa o tabara de corturi în apropiera Casei Alba, relateaza AFP.Marți dimineața, numeroși agenți speciali au fost prezenți pe strazile capitalei Statelor Unite,…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, ca suspecteaza Administratia Chinei ca a permis in mod deliberat raspandirea coronavirusului, pentru a afecta economia Statelor Unite, anunța MEDIAFAX.Intr-un interviu acordat publicatiei The Wall Street Journal, Donald Trump a afirmat…