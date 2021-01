Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarii produc bani in pandemie, chiar și atunci cand milioane de americani intra in randurile celor saraci. Miliardarii americani au devenit cu 1,1 trilioane de dolari (aproape 40%) mai bogați de la mijlocul lunii martie, potrivit unui raport publicat marți de Institutul pentru Studii Politice…

- Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani, a anuntat Oxfam. Aceasta suma este suficienta pentru a acoperi plata unui vaccin anti-COVID-19 pentru fiecare persoana din lume, au precizat reprezentantii aceluiasi…

- Excedentul de cont curent al Germaniei a scazut in 2020 pentru a cincilea an consecutiv, iar China a depasit cea mai mare economie europeana in timpul pandemiei, inregistrand cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, arata datele publicate vineri de Institutul de cercetare economica…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul pandemiei. Legea permite angajatorilor sa reduca timpul de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual…

- Probabil mulți dintre noi avem prieteni sau cunoștințe care și-au achiziționat un animal de companie odata cu izolarea impusa de pandemia de coronavirus. Reuters arata ca pandemia de Covid-19 a dus la o creștere a cererii pentru animalele de companie. American Pet Products Association, trei sferturi…

- Indragitul Axiste a decis sa faca o schimbare radicala de decor. Și-a pregatit temeinic bagajele și se pregatește de zborul spre „țara tuturor posibilitaților” unde, spune el, va fi posibila continuarea carierei lui de artist.

- S-a intamplat in județul Timiș, care devenise un adevarat magnet pentru cei care doreau sa beneficieze fara drept de indemnizație de handicap, cu ajutorul unui șef de serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistența și Protecție Sociala (DGASPC) a județului. Șeful Serviciului Evidenta Drepturi…

- In anularea nunților in perioada pandemiei poate fi gasit și un anumit pozitivism. Astfel tinerii vor avea timp sa-și testeze sentimentele. In plus, cei care s-au inscris și au sarbatorit nunta intr-un format limitat vor putea apoi sa sarbatoreasca acest eveniment intr-o componența extinsa, mai luxoasa…