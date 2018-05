Miliardara la 28 de ani. Povestea unei tinere care are TOT ce vrea. Cu ce isi ocupa timpul liber cand nu calatoreste si CINE e sotul ei!

Stiri pe aceeasi tema

- A deveni tata de gemeni pe 16 decembrie 2017, iar lui Enrique Iglesias inca nu-i vine sa creada in minunea care i-a schimbat viața. Artistul este un tata grijuliu care adora sa iși petreaca timpul cu micuții Nicholas și Lucy și nu scapa un moment fara a impartașii bucuria de a fi tata cu prietenii virtuali.…

- Aflat in timpul sau liber și chiar de ziua lui, un agent de poliție din Arad a reușit sa prinda un hoț care tocmai furase aproximativ 20 de produse dintr-un magazin din zona centrala a Aradului. Suspectul a fost vazut furand din magazin de catre o vanzatoare, care, in momentul in care a incercat sa…

- Știind de mai mult timp in urma preocuparile și talentele a doua tinere artiste din zona Munților Apuseni ce intre timp au decis sa devina polițiste, am considerat ca azi, de Ziua Poliției Romane, este un prilej tocmai bun de a le prezenta tuturor, cu precizarea ca acestea sunt deja cunoscute de catre…

- EROU Un gest necugetat putea sa ii curme viața unui locuitor din satul comuna Pochidia care ieri, 13 martie, a decis saiși puna capat zilelor, alegand sa se spanzure de un pod aflat la intrarea in localitate. Tanarul polițist, Ciobotaru George, aflandu-se in timpul liber, a fost anunțat telefonic…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Un incendiu care ar fi putut sa se incheie cu pagube materiale importante si chiar cu victime omenesti a fost stins la timp in localitatea Hitias. Mai multi martori au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politistul, agent in cadrul Politiei Lugoj, se afla in vizita la Hitias si a observat ca din cosul…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…