- Miliardarul rus Dmitry Bosov, 52 de ani, a fost gasit mort, joi, la domiciliul sau intr-o suburbie din Moscova. Autoritațile spun ca ar fi fost vorba de o sinucidere, scrie Radio Free Europe.Anchetatorii au anunțat pe 7 mai ca Dmitry Bosov a murit in seara precedenta, impușcat in cap și ca in apropierea…

